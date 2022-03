Cantanti crescono, Noemi da Ladispoli a Sanremo Junior - Terzo Binario News

La “Città dei fiori” si prepara ad accogliere la Finale Nazionale Italia della 13esima

edizione di Sanremo Junior.

In rappresentanza della città di Ladispoli si esibirà la piccola Noemi Rosselli. La

giovanissima cantante (ha solo7 anni) nasce da genitori musicisti Laura Orrico e

Gaetano Rosselli, noti sassofonisti molto apprezzati sul territorio sia come insegnanti che come concertisti. Ma Noemi, bimba estremamente caparbia e determinata, dimostra fin da subito una spiccata predisposizione per il canto. Decide così di intraprendere un percorso di studi presso l’istituto Educativo riEvoluzione Musicale di Ladispoli seguita dal Maestro Giampiero Mannoni.

Dopo solo un anno di studi partecipa al suo primo Concorso Musicale Nazionale San Vigilio In…Canto aggiudicandosi il primo posto e a distanza di pochi mesi, viene selezionata nella rosa dei semifinalisti per la selezione dei cantanti solisti dello Zecchino d’Oro.

La giovane cantante quest’anno ha puntato ancora più in alto e il 19 febbraio u.s. ha partecipato alla prima selezione per SanRemo Junior presso l’Auditorium Bortolotti di Narni e con il brano “Dance Monkey” ha convinto la giuria aggiudicandosi l’accesso alla Finale.

Il momento è quasi giunto e tutto lo Staff della Scuola di Musica IEEM fa un grande in bocca al lupo alla piccola grande Noemi.

Pubblicato sabato, 26 Marzo 2022 @ 14:03:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA