Canta Cartoon, gara canora a Tolfa sul tema dei cartoni animati - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

“Canta Cartoon”, una gara canora per tutte le età sul tema dei cartoni animati, è l’idea che è venuta all’associazione “La Filastrocca”, insieme al Comune, per animare una sera d’estate, quella di venerdì 16 luglio. L’appuntamento è alle 21.15 all’anfiteatro della Villa Comunale.

L’associazione “La filastrocca” dopo il periodo invernale, durante il quale ha svolto un lavoro prettamente formativo, con corsi di inglese per ragazzi e lezioni di francese, ora riapre le attività estive con una originale proposta dedicata a quanti, di ogni età, sono pronti a mettersi in gioco.

“Questo evento è stato pensato in primis per tutti i bambini che adorano e sognano con i cartoni animati – spiegano all’unisono da “La Filastrocca” – e quindi passare una serata ad ascoltare bellissime canzoni ci dava l’idea che potesse ricaricare spirito e alleggerire gli animi, dopo questo periodo di chiusura e limitazioni. È stato pensato pure per gli adulti che ricordandosi da bambini si lasceranno trasportare alle belle emozioni di un tempo. L’associazione ringrazia anticipatamente il sindaco Luigi Landi che sostiene con noi questa iniziativa e tutti coloro che saliranno sul palco e il pubblico a vivere questa serata magica e sognante”.

“L’obiettivo della serata è portare musica perché nessuno fermerà mai la musica Perché la musica unisce ogni età è allegra sempre il cuore e la mente – concludono dall’associazione -. Speriamo fortemente di ricevere risposte positive così da partire carichi per le attività estive e per l’organizzazione di quelle future”.

Le iscrizioni saranno possibili fino al 13 luglio (farà fede la data di invio mail). Le canzoni possono variare da sigle di cartoni animati e classici Disney.I partecipanti dovranno iscriversi a seconda della categoria di appartenenza: Under 12, Under 18, Over 18. Saranno assegnati premi ai primi classificati di categoria, mentre un premio speciale, ovvero l’incisione di un brano, andrà a chi avrà maggiormente colpito la giuria.

Le informazioni, anche per conoscere nei dettagli il regolamento, si possono avere solo via Whatsapp da Marika 3457128929 o Silvia 3288076431. Effettuare le iscrizioni via mail a filastrocca@virgilio.it (entro il 13 luglio 2021); per i ritardi di iscrizione sarà a discrezione dell’Associazione organizzatrice, valutarne la validità. E’ previsto un contributo iscrizione di 20 euro a cantante singolo, 10 euro per ogni partecipante di duetti o gruppi: le somme vanno versate in loco allo staff de “La Filastrocca”, il 16 luglio al momento della consegna della base, solo strumentale e su chiavetta USB. Si richiede di presentarsi all’audizione con due brani pronti, nell’eventualità uno fosse già proposto dal concorrente precedente della stessa categoria. Una Commissione di professionisti ed esperti al termine della serata darà il verdetto dei vincitori del concorso. Il giudizio della giuria sarà insindacabile ed inappellabile.