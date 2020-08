Canotto alla deriva a Ladispoli, salvataggio dei Vigili del Fuoco in pattino - Terzo Binario News

brutta avventura ma… a lieto fine, stasera a Ladispoli per padre e figlio…

I Vigili del Fuoco di Cerveteri alle ore 21:00 circa, si sono recati (come di consueto) presso il ristorante Dopo Lavoro Ferroviario di Ladispoli, per consumare la cena. Appena arrivati, sono stati allertati da diverse persone, in quanto, un uomo a bordo di un piccolo natante gonfiabile, a circa trecento mt dalla costa, chiedeva aiuto.

I VVF hanno immediatamente comunicato l’evento alla competente sala operativa e sono prontamente intervenuti. Due VVF hanno messo in acqua un pattino presente in spiaggia e vogando, hanno raggiunto il gommone con a bordo padre e figlio adolescente.

Hanno assicurato con una cima il gommone al pattino e l’hanno trainato fino a riva. L’uomo ha manifestato gratitudine e stima nei confronti dei VVF intervenuti, confessando agli stessi, lo spavento provato per la piccola disavventura.