Canoa, Sara Mrzyglod campionessa italiana Under23 - Terzo Binario News

“Mi fa piacere segnale un altro successo di una atleta, che gareggia con i colori del mio Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, nei Campionati Italiani di Canoa “K1” disputata ieri all’Idroscalo di Milano.

La gara, sotto l’egida dell’Idroscalo Club, è da sempre tappa d’esordio di stagione e rappresenta uno degli appuntamenti più partecipati: quasi sfiorato il tetto dei 900 gli atleti per un totale di 103 società presenti.

L’atleta di Cerveteri Sara Mrzyglod che ha conquistato il titolo di campionessa italiana di categoria Under23 nel K1 mt 5.000 con il tempo di 23’53.40

K1 – distanza 5000m – Under 23 Femminile – Finale –

1) MRZYGLOD Sara – CANOTTIERI TEVERE REMO 23’53.40

2) RICCHIERO Elena – C.U.S. PAVIA 23’55.40

3) BELLAN Irene – FIAMME ORO 23’59.50

Il titolo italiano conquistato ieri si aggiunge alla vittoria conseguita solo tre settimane fa nel Campionato italiano categoria Maratona, disputato a San Giorgio di Nogaro (UD).

Sara, residente a Cerveteri in zona via di Ceri, è allenata da Danio Muzi, anche lui residente a Cerveteri/Cerenova; i loro duri, quotidiani allenamenti sono finalizzati al raggiungimento di un sogno, la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Ad entrambi i complimenti ed un grande in bocca al lupo dall’Associazione nautica Campo di Mare asd; per il presidente Celso Valerio Caferri, che in quanto socio anche del Tevere Remo ha modo di seguire i duri allenamenti dei due giovani, la convocazione olimpica sarebbe il giusto premio per l’impegno ed i sacrifici che i due giovani quotidianamente affrontano!”

Celso Valerio Caferri