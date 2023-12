«Cani scomparsi, un fenomeno dimenticato ma continuo a cercare la mia Maya» • Terzo Binario News

Il racconto Maria Grazia Greco che quasi 7 mesi fa ha visto sparire la sua cagnetta e plaude il lavoro di Monica Volpi

“Quasi 7 mesi fa. Il 3 giugno scorso mi sono ritrovata violentemente a vivere in una realtà diversa, sconosciuta e per quanto tutti dicano “immagino”, non immaginano abbastanza.

Paura, rabbia, sensi di colpa, speranza, diffidenza, stanchezza, è questo che forma la realtà dei Cani Scomparsi.

Anime perse, sparite nel nulla, anime che cerchi in ogni angolo fra fili d’erba infiniti, su lunghe spiagge, nei fossi malsani.

Un mondo di tristezza, fatto da chi non si arrende e continua a cercare e sperare.

Monica Volpi con i suoi gruppi Facebook ha dato voce a tutti noi proprietari di cani scomparsi, noi criticati, additati, rimproverati, ma anche sostenuti e consolati, da chi si presta per cercare, confrontare foto, aiutare in una lotta molto spesso, contro i mulini a vento.

Monica Volpi dopo la scomparsa di Lobo nel 2017, il bellissimo cane dei suoi genitori, empaticamente crea i gruppi Facebook e Instagram che raccolgono tutti gli appelli dei cani scomparsi a Civitavecchia nel Lazio e in Italia.

Lei stessa a sue spese ha creato un calendario con le foto di tutti i cani che ad oggi risultano scomparsi, per cercare di arrivare più lontano possibile.

Cosa si nasconde dietro queste scomparse?

Forse organizzazioni al fine di fare adozioni a pagamento, combattimenti, usare le femmine come fattrici, non si sa, nessuno se ne occupa.

In questi mesi in cui cerco la mia Maya, mi sono imbattuta in storie tristi, delusioni, un mondo che tutti dovremmo conoscere e magari provare a fare qualche cosa di buono come Monica Volpi che da sola da voce a tutti i nostri amici scomparsi, che da qualche parte aspettano solo di essere riportati a casa dalla propria famiglia”.

Maria Grazia Greco