Cani nei rifugi, riparte la campagna di adozione: Snoopy cerca una nuova casa - Terzo Binario News

Riproponiamo la campagna “ADOTTANDO UN CANE IN STALLO NE SALVI DUE!”, perché il posto che si libererà servirà ad ospitare un’altra urgenza!!!

SNOOPY finalmente è con noi. In canile fin da cucciolo, oggi ha circa 5 anni, è un simil beagle un po’ in sovrappeso ma da libero sta facendo tanto movimento e già si vede qualche risultato, dovrebbe arrivare a pesare meno di 20 kg, al garrese è circa 50 cm ed è castrato. Snoopy ha mantenuto il carattere meraviglioso che ci conquistava ogni volta che in canile gli facevamo visita. Afettuosissimo, addirittura appiccicoso, affamato di coccole, pieno di gioia di vivere e di energia, insomma un cagnolino perfetto, che oltrettutto sa andare al guinzaglio. Anche con i suoi simili sia maschi che femmine è assolutamente compatibile. Ah…è anche bellissimo! Cerca una famiglia tutta sua che lo ami per sempre.

Snoopy è a Roma e si affida, chippato e vaccinato al centro nord solo a persone affidabili, solo con controlli pre e postaffido, regolare adozione e disponibilità a restare in contatto con noi nel tempo.

PER INFO: scrivete ad ambraegiulia@gmail.com o scrivete un messaggio su Whatsapp (NO CHIAMATE) dalle 8.30 alle 19.00, al numero 3713220267, compatibilmente con i nostri impegni di lavoro, RISPONDEREMO A TUTTI APPENA POSSIBILE. PER AIUTARCI: IBAN: IT22Q0200805056000103791588 intestato a “Un tesoro di cane”Mandateci una mail dopo la donazione in modo che possiamo ringraziarvi!

