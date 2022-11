Cani maltrattati: ecco dove può arrivare la cattiveria umana, aiutiamo Isotta • Terzo Binario News

Dove può arrivare la cattiveria umana? Eccola, signore e signori. “Firenze. Isotta ha subito una violenza inimmaginabile: le hanno distrutto il cranio con le botte.

Miracolosamente si è salvata, ha dovuto subire un intervento di ricostruzione parziale dell’osso cranico, e l’asportazione di parte della pelle sul dorso perché cicatrizzata in modo tremendo (aveva un cordone di pelle accartocciata che le causava molto dolore). Ora è guarita nel fisico, probabilmente ha perso la vista da un occhio ma per il resto sta bene. Bisogna ora occuparsi della sua anima traumatizzata da quanto accaduto.

Il dolore causato dall’uomo le rende difficile concedere fiducia nell’immediato, ma allo stesso tempo desidera moltissimo potersi fidare. Tende ad essere schiva per proteggersi, non è assolutamente mordace nonostante l’aspetto di cane cattivo. È la bontà fatta cane.

Isotta cerca una famiglia sensibile che abbia la pazienza di farle capire che ora nessuno più le causerà dolore. Non ha particolari esigenze, è un cane “sano”, è sterilizzata e non segue alcuna cura medica

L’ambiente ideale per lei sarebbe una casa in un contesto tranquillo, al momento ha paura dei rumori forti e degli schiamazzi delle persone.

In due settimane da me ha fatto enormi progressi, ha imparato ad andare in passeggiata e a lasciarsi coccolare.

È bravissima con tutti i cani, anzi l’ideale per lei sarebbe un compagno tranquillo che la poss aiutare a rilassarsi. È una cagnolina d’oro, il suo aspetto non deve intimorirvi, è di una dolcezza infinita.

Pesa circa 18 kg, ha circa un anno e mezzo, è sana, chippata e vaccinata

Si affida con procedura preaffido. Per info Paola 3477926787″