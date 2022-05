Cani maltrattati: a Savio hanno spaccato la testa, Odina cerca chi la adotti anche a distanza - Terzo Binario News

A SAVIO HANNO SPACCATO LA TESTA Ha la testa spaccata, qualcuno ha tentato di ucciderlo.Quando è stato segnalato, la ferita era già parzialmente rimarginata senza antibiotici, senza cure, dolorante, da solo ce l’ha fatta a non morire. Vigliaccamente maltrattato, picchiato, scacciato, eppure lui non ha perso la fiducia negli umani. Ha circa due anni e tanto amore canino da dare. Con tutto il cuore ci auguriamo che Savio non debba più soffrire. Taglia media. Dalla Puglia lo portiamo anche al centro nord. Info 327 360 7888.

Odina

IL CANILE DEL COMUNE DI MILANO, COMPLETAMENTE SATURO,

CHIEDE L’AIUTO DELLA LNDC MILANO – SEGRATE PER QUESTA CAGNOLINA.

Femmina che abbiamo chiamato Odina, accalappiata a Milano via Anselmo da Baggio il 27 aprile 2022. QUALCUNO LA STA CERCANDO ?

ODINA E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA.

Venite a prenderla, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi) tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297.

