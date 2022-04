Cani in cerca di amore, le storie di Polle, Nala e Kimba - Terzo Binario News

MASSIMA CONDIVISIONE PER POLLE PER FAVORE!! E’ IN GABBIA DA QUASI 4 ANNI. NON CONOSCE NEANCHE IL SUO NOME!! LUI È POLLE, VIVE IN UN BOX DI CANILE DA QUASI 4 ANNI. E COSÌ LA SUA VITA SCORRE OGNI GIORNO, SENZA ALCUNO STIMOLO E SENZA ALCUN CONTATTO CON IL MONDO.

Polle



Siamo riusciti a risalire al suo nome, l’hanno chiamato così nel 2018 quando ha messo piede in quel box dal quale non è mai più uscito. POLLE HA SOLO 6 ANNI, e forse neanche ricorda quando a 2 anni forse viveva libero, o forse era di qualcuno. Quello che sappiamo di lui è che è un cane umile che si acconterebbero davvero di poco.

Sono stati sicuramente anni molto duri per lui, le temperature fredde d’inverno e caldissime d’estate , il cemento umido sotto alle zampe, la lotta per il cibo fra i compagni l’hanno fatto diventare ben presto adulto, ha dovuto davvero adattarsi in fretta per potercela fare in tutti questi anni.Fa molta tenerezza vedere quel corpicino esile che alla vista di una persona amica inizia a scodinzolare. Quasi lui non poteva crederci che fra tanti cani qualcuno gli stesse donando pochi minuti di attenzione che speriamo possano servire a cambiare un’esistenza già segnata. Speriamo che questi scatti possano arrivare al cuore giusto!

Polle sicuramente non conosce neanche il suo nome, ma è un cane tranquillo e buono. Sia con persone che con i suoi simili.

Cerchiamo qualcuno che gli faccia tornare la voglia di vivere che in quel box di qualche metro quadrato sta perdendo giorno dopo giorno. Anni dopo anni.DA QUASI 4 ANNI NON CONOSCE PIÙ NULLA DEL MONDO SE NON UNA GRATA DALLA QUALE SOGNARE.

Polle è un cane buono, si trova in sicilia e si affida OVUNQUE per una buona adozione.Taglia media. 6 anni circa. Si affida vaccinato e sterilizzato.

Per adottarlo scrivete via mail a: unacucciaperte@gmail.com oppure whatsapp al: 327 1841443.

Kimba

NALA (foto grande) è una bellissima rottweiler di due anni E’ una cagnona buona con le persone, abituata in appartamento. E’ vaccinata e microchippata. Cerca una casa e una famiglia che la ami per sempre, come figlia unica, lei non ama i suoi simili.

Per informazioni e adozione : OLIVIA cell. 3292135344.

E ora parla KIMBA. Ora mi chiedo, cosa ne sarà di me? Se la mia sorellina verrà adottata, chi chiamerà x me? Ho 13 anni, sono molto bella e molto buona ma, peso 9 kg , non sono da borsetta è vero ma,sono comunque piccina.

Sterilizzata, chippata, vado d’accordo con tutti, cani e gatti, umani e non…..ho tanto patito la morte del mio padrone ma, il mio cuore è ancora pieno d’amore, vuoi scegliere anche me? Sono a Bologna ma, ti raggiungo ovunque tu sia. Mi chiamo Kimba. 3355670234/3357409288 Ass.Aiutiamofido