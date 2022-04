Cani in cerca di affetto, le storie di Africa, Lilli e Beky - Terzo Binario News

AFRICA è stata uno dei nostri “recuperi di Natale”, cioè l’uscita di alcuni dei più vecchi del canile. Quest’anno oltre a quella di un paio di vecchietti abbiamo aperto anche la sua gabbia perchè quando l’abbiamo rivista dopo qualche anno, non credevamo ai nostri occhi…l’avevamo conosciuta come taglia mediopiccola, sui 15 kg e l’abbiamo ritrovata che ne pesava 43, con le zampe deformate dal peso, il respiro affannoso e ovviamente difficoltà nel camminare. Oggi, a distanza di 4 mesi e dopo tutti gli accertamenti del caso, possiamo dire che, a parte qualche piccolo problema alla colecisti, la sua difficoltà più importante è il sovrappeso. Al momento ha perso solo 4 kg, mentre ne deve perdere davvero tanti altri, deve quindi continuare una dieta con cibo specifico e fare del movimento fisico costante, ma proprio a causa della sua forma fisica che le affatica le zampe, deve farlo per pochi minuti ed in più momenti del giorno. Praticamente ha bisogno di una specie di riabilitazione atta sia a farla dimagrire che a rinforzarle i muscoli delle zampe. Caratterialmente è buonissima e affamata di attenzioni, affetto e contatto umano, veramente adorabile Con i suoi simili non ha grandi problemi, ma preferisce la compagnia dei maschi, per cui è preferibile un’adozione da figlia unica od al massimo con un cane maschio. Africa ha circa 7 anni ed è sterilizzata. Africa è a Roma e si affida, chippata e vaccinata al centro nord solo a persone affidabili, solo con controlli pre e postaffido, regolare adozione e disponibilità a restare in contatto con noi nel tempo. PER INFO: scrivete ad ambraegiulia@gmail.com oppure messaggio su Whatsapp (NO CHIAMATE) dalle 8.30 alle 19.00 al numero 3713220267, compatibilmente con i nostri impegni di lavoro SARETE RICONTATTATI APPENA POSSIBILE PER AIUTARCI: IBAN: IT22Q0200805056000103791588 intestato a “Un tesoro di cane”

Lilli

Poi ci sta la storia di LILLI. Una affettuosa volpina di circa 14 anni, pesa 11 kg. La sua padrona anziana è stata messa in un istituto dai figli che non ne vogliono sapere di occuparsi della cagnolina. Lilli è dolce, disorienttata e spaventata, si trova in Lombardia. Se volete aiutarla chiamate il 377 0262174 o lasciate un messaggio whatsApp.

Ancora BEKY , BUTTATA IN CANILE DOPO 1 ANNO CHE ERA A CASA , TRADITA E ABBANDONATA DALL’INFAME VERME A CUI AVEVA ANCHE SALVATO LA VITA !

BEKY SI DISPERA E SI LANCIA CONTRO IL BOX PER USCIRE….. L’ ADOZIONE È URGENTE. Pitbullina femmina, taglia medio contenuta , sterilizzata , giovane ( 5 anni !) , sana , abituata alla vita in appartamento

CERCA URGENTEMENTE CASA

Beky



Il suo destino sembra quello di essere tradita sempre . Proprio lei , così dolce con tutti e che soffre tantissimo lo stare in box : si agita , si dispera , fino a farsi male .

BEKY da giovanissima e’ stata usata dai cagnari per fare cuccioli , quando in fondo lei stessa non era ancora adulta … buttata per strada , o forse scappata , e’ finita accalappiata e deportata in un lager .. l’ abbiamo salvata .. insieme ad altri cani … e le avevamo anche trovato casa … o almeno così credavamo tutti . Noi e Beky . Fino a ieri quando BEKY E’ STATA DI NUOVO TRADITA.

Si , avete capito bene : ieri abbiamo visto arrivare BEKY , e ci siamo sentiti dire “ Non la voglio più “ . Abbiamo dovuto rimetterla in box . Farci coraggio per chiudere quella porta e lasciarla lì , sapendo come avrebbe reagito .

Ma a Beky abbiamo fatto una promessa e vogliamo mantenerla :

LE ABBIAMO PROMESSO DI TROVARE UNA FAMIGLIA SPECIALISSIMA PER LEI …… AIUTATECI A MANTENERLA , CONDIVIDETE L’ APPELLO …..

BECKY si trova ad Uboldo , vicino Saronno , ed e’ adottabile in Lombardia .

Per chi non potesse portarla a casa ma volesse aiutarla …. ricordiamo che è ADOTTABILE A DISTANZA PER INFO :

telefono: 3381658329 oppure 3339521373

mail : canilisaronno@gmail.com