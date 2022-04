Cani in cerca d'affetto, le storie di Tesla e Cartesio adottabili anche a distanza - Terzo Binario News

Muore il padrone, la casa in eredità viene accettata con entusiasmo, la sua legittima abitante no. Così da mesi TESLA viveva nella casa abbandonata fino a che non siamo venute a conoscenza della sua esistenza e abbiamo liberato lei da questa situazione e gli eredi da un problema, così tutti vissero felici e contenti.

Da adesso in poi il nostro obiettivo principale sarà farle riscoprire la felicità, ma Tesla ancora non lo sa, perchè i mesi di abbandono le hanno lasciato dei souvenir…gravidanza isterica con annessi versamenti intrauterini e una gran quantità di parassiti che le stavano divorando la pelle…il tutto le ha provocato un’infezione generalizzata, il che comporta degenza in clinica, esami ed analisi di tutti i tipi e cure. Poi quando starà meglio potrà andare in adozione. Tutto questo ci sta letteralmente spolpando, per cui chiediamo il vostro preziosissimo AIUTO per affrontare questo disastro. Noi abbiamo riportato la luce nella vita di Tesla, ora contiamo su di voi…non lasciateci sole!!!

Tesla è a Roma e si affida, chippata e vaccinata al centro nord solo a persone affidabili, solo con controlli pre e postaffido, regolare adozione e disponibilità a restare in contatto con noi nel tempo.

PER INFO: scrivete ad ambraegiulia@gmail.com oppure messaggio su Whatsapp (NO CHIAMATE) dalle 8.30 alle 19.00 al numero 3713220267, compatibilmente con i nostri impegni di lavoro SARETE RICONTATTATI APPENA POSSIBILE

PER AIUTARE TESLA: IBAN IT22Q0200805056000103791588 intestato a “Un Tesoro di Cane”con causale “TESLA” Dopo la donazione contattateci, in modo che possiamo ringraziarvi. VISITA I NOSTRI SITI: http:// untesorodicane.blogspot.com /

www.untesorodicane.org

Cartesio

Poi c’è la storia di CARTESIO. E’ un bellissimo cucciolo nato 1.1.2022 di futura taglia media. CARTESIO E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA. Venite a prenderlo, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi) tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297 rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

Aperto tutti i giorni, tutto l’anno dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00.

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159