Cani e gatti, in tutta Italia hanno un disperato bisogno di amore • Terzo Binario News

Eccoci Nuvola e Astra, sorelle di Pomodoro, cuccioli simil maremmano di circa due mesi. Siamo 5 fratellini, trovati in uno scatolone nel ciglio di una strada a metà giugno e portati in canile. Saremo una futura taglia media. Venite a prenderci, non ci fate crescere in canile, vorremmo giocare, correre, andare a passeggio, stare in compagnia. Per favore, adottateci ora che siamo ancora piccoli.

Siamo a Siena, adottabili nel centro nord Italia. Si chiede disponibilità a visita pre e post affido e a dare notizie nel tempo alla nostra associazione

Per informazioni: tel.: 3386969314 – preferibile richiesta per whatsap e sarete richiamati

www.sienadozioni.it – facebook: assta siena

Instagram: assta_siena Associazione Senese Salute e Tutela degli Animali odvTelefono 366 5029904pagina facebook: assta sienawww.sienadozioni.it

BLONDIE bellissimo pastore tedesco nato 30.3.2021 taglia media.

ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA Venite a prenderlo, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)



tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM aperto tutti i giorni, tutto l'anno dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Codice Fiscale: 97441440159