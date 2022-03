Cani da salvare, per Simba serve un'adozione urgentissima - Terzo Binario News

Per Simba non abbiamo più tempo, a brevissimo dovrà lasciare la propria casa e per lui il destino è assolutamente incerto.

Nei precedenti appelli fatti per lui nessuno si è fatto avanti…eppure Simba è un cane bellissimo, soprattutto per gli amanti dei molossoidi. Aiutiamo Simba a trovare una nuova famiglia…chi conosce queste razze sa quanto soffrano questi cani per l’abbandono.Simba è un simil pitbull di circa 1anno, un cane molto giocherellone ed affettuoso. Abituato a stare in casa. Attualmente si trova in provincia di Empoli. La sua adozione è urgentissima!!!Simbapotrà essere adottato nel centro nord previa compilazione del modulo preaffido, con disponibilità a controllo pre e post affido. Verrà affidato microcippato e vaccinato.

