Cani da salvare, le storie di Ambra e Gluck - Terzo Binario News

Dall’Associazione una luce fuori dal lager rifugio di Uboldo (Va) la storia di AMBRA, una cagnolina molto giovane (3 anni) e di taglia piccola. Nella foto grande.

Ambra è cresciuta in un box ma nonostante questo ha mantenuto un carattere dolce e affettuoso.Accalappiata e rinchiusa in gabbia, ogni giorno ha aspettato che qualcuno la scegliesse. E così il tempo è passato e lei è cresciuta ed è diventata adulta ma del mondo non ha conosciuto niente . E allora ci vuole pazienza e rispetto perché Ambra li merita. Perché lei ha avuto pazienza mentre nessuno ha avuto rispetto. Nessun Rispetto per la sua voglia di coccole e di sicurezza, per la sua voglia di giocare, per la sua voglia di vivere.



Per fortuna Alessio e Cristina hanno deciso di regalarle una possibilità e così ………. eccola qui. Ambra è adottabile solo in Lombardia. Si affida vaccinata, chippata e sterilizzata. Per informazioni contattate : 338 165 8329.

Gluck

GLUCK e’ uno di quei cani che ti “ buca “ il cuore. Perché lui dalla vita non ha avuto nulla se non privazioni e dolore …. accalappiato e dimenticato in un canile lager , e’ rimasto sepolto vivo lì dentro per anni e anni finché Una Luce Fuori dal Lager Associazione non L’ ha salvato .

Arrivato al Rifugio di Uboldo ( Va) e’ stato subito sottoposto a visite ed è stato salvato da un tumore ai testicoli ( tutto ok , operato , non ha trascischi ) .

Gli è stata diagnosticata una forma di leihsmania che è assolutamente sotto controllo ( e vi prego , siamo nel 2022 , anche se siamo al Nord …. facciamo pace con questa malattia uscendo da ignoranza , terrorismo : NON È LA PESTE ) … lo so state immaginando un cagnolino spaventato , triste , debole … e invece no .

GLUCK ha 10 anni che non dimostra … e non porta traccia nei suoi comportamenti di quello che ha subito . La FORZA di Gluck davvero è pazzesca . Lui ama tutti , ti travolge con la sua vitalità … altro che vecchietto sciancato, lui è la voglia di vivere fatta cane .

E se lo guardi e pensi a ciò che l’ uomo gli ha fatto non puoi non commuoverti nell’ ammirare la sua capacità nel ricominciare , la sua forza mentale e fisica . Ha resistito a tutto.

Gluck e’ davvero un cane speciale e si merita il lieto fine : una casa vera che riempirà con le sue corse , le sue scodinzolate e i suoi bellissimi occhi sorridenti . si trova ad Uboldo , vicino Saronno , ed e’ adottabile in Lombardia . PER INFO : telefono: 3381658329 oppure 3339521373 mail : canilisaronno@gmail.com E ….. Se non puoi adottarlo… CONDIVIDI IL SUO APPELLO OVUNQUE

decidi almeno di sceglierlo come ADOZIONE A DISTANZA.. Per info 3478642617