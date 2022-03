Cani da salvare, Bruto e Kiki aspettano chi li adotti anche a distanza - Terzo Binario News

Mi chiamo BRUTO, sono nato l’1.3.2014. Sono un bellissimo setter inglese buono e gentile di taglia media, bianco e arancio. Sono molto tranquillo ma non amo essere troppo maneggiato, per cui meglio non ci siano bambini. Sono invece un ottimo compagno per adulti o anziani. SONO ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA.

KIKI, bellissima maltesina, è nata il 7.5.2020. La piccolina è stata portata via da un’abitazione in condizioni pietose. L’inizio della sua vita non è stato dei migliori ma KIKI si sta riprendendo, è ancora un po’ spaventata e non ama essere maneggiata ma con l’amore e la tranquillità ritroverà presto la fiducia. KIKI E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA.

Per entrambi si può prendere appuntamento presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano, Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi).tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297. rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM. Aperto tutti i giorni, tutto l’anno.

Dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17. Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto. Codice Fiscale: 97441440159