Cani da amare, Amon e Lula cercano casa - Terzo Binario News

AMON è un bellissimo lupetto nato 1.9.2021 tg medio/grande. E’ dolce ed affettuoso. E’ adottabile anche a distanza.

Si può chiamare o prendere appuntamento presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano, Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi).tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297. rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM. Aperto tutti i giorni, tutto l’anno.

Dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17. Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto. Codice Fiscale: 97441440159

Amon

LULA ha circa 4 anni.. Proviene dall’Albania , taglia piccola pesa soltanto 9/10 chili , già sterilizzata e negativa ai test-.. Per i bisogni è autonoma. Va comunque tenuta pulita e controllata, come tutti i cagnolini paraplegici.

Va d’accordo con gli altri cani (quelli a lei simpatici) e anche con i gatti. *Ha un carattere deciso, quindi sarebbe piu’ opportuno la convivenza con cani di taglia media e non di taglia piccola.* *Con le persone è estremamente dolce, ma non ama troppo le manipolazioni*: E’ proprio una cagnolina indipendente. Lula ha già il suo carrellino. Adesso si trova nelle Marche. Per questa dolcissima cagnolina vorremmo trovare una famiglia *responsabile e piena di amore che le faccia dimenticare il suo passato triste*. Lula può vivere in appartamento, ma non ama i posti troppo piccoli. Desidera molto la libertà e L’indipendenza. Quindi con un piccolo giardinetto sarebbe veramente il massimo..

PER CHI VOLESSE CONTATTARCI PER LULA: CINZIA MANZONI 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it Pina 339 333 4018 Marina 334 191 9062