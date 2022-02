Cani abbandonati, Salomone si può adottare anche a distanza - Terzo Binario News

Sono Salomone, golden/maremmano di taglia grande, sono bellissimo vero?

Sono nato in febbraio 2019, Buono e dolce con chi conosco, sono pieno di vita di energia e gioia di vivere.

Non sono un cane da salotto, ho bisogno di una guida dolce ma ferma che tenga a bada tutta la mia esuberanza. Non sono per tutti ma se do la mia fiducia è per sempre. Meglio no bambini.

Sono adottabile anche a distanza Venite a prendermi, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi) tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297.

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e twitter LNDC_MI INSTAGRAM Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto Codice Fiscale: 97441440159