Cani abbandonati, nonno Leo cerca una casa - Terzo Binario News

Due minuti per leggere la storia di nonno Leo. Nonno Leo ha 12 anni, preso da cucciolo in una casa di disgraziati, appena nato i figli hanno messo Leo per ben 4 anni chiuso in una cantina al buio….per ben 4 anni,

Portato via in una disperazione totale. Messo in un rifugio, per carità accudito e nutrito ma là ci ha passato altri 8 anni. E dico altri 8 anni

Ora ne ha 12 passati tutti in cantina e chiuso in box che ripeto nonostante sia accudito e nutrito leo non sa cosa sia una casa, un divano, un po’ di coccole….

Ha 12 anni è vecchio e dalla vita non si aspetta più niente. Vive le sue giornate in un box al freddo quando è inverno e al caldo quando è estate.

Non ha tutto questo tempo e vorrei regalargli gli ultimi anni in una casa accogliente, amato e coccolato, credo che lo meriti no?

Nonno Leo sarà dato in adozione al centro nord solo dopo modulo conoscitivo e per e post affido.

Per info stefania donadio su fb o tramite whatsapp al 348 372 5351

Vi prego con il cuore in mano, massima condivisione e regaliamo a nonno leo una famiglia e a fargli sentire che l’amore esiste e ha ancora tanto da dare.