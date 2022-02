Cani abbandonati nei rifugi, July si può adottare anche a distanza - Terzo Binario News

Se si amano gli animali si può anche decidere di adottare a distanza uno dei tanti cani ospitati ne rifugi sparsi in Italia. Come July, bellissima lupetta bionda, nata il 22.7.2016. July é di taglia media, dolce, buona, timida all’inizio. Cerca una famiglia gentile e paziente. July e’ adottabile anche a distanza, oppure si può andare a prenderla, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi), tel. 022137864 cell 334 8585297, rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM. Aperto tutti i giorni, tutto l’anno, dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17. Si può donare 5 X mille, con un piccolo gesto si può dare un grande aiuto Codice Fiscale: 97441440159C