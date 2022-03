Cani abbandonati, Marianna cerca chi la ami - Terzo Binario News

Marianna è una cagnolina dallo sguardo buono e intelligente. E’ stata rifiutata insieme ai suoi cuccioli che adesso sono cresciuti.

Anche lei non è tanto più grande di loro, è di taglia media contenuta. Marianna sta aspettando una famiglia sua, con cui poter iniziare la vita serena che non ha mai avuto. E’ docile e sa farsi amare, non dovrebbe essere difficile volerle bene.

Ha soltanto 2/3 anni e tutta la vita davanti a sé. Si trova a Pompei e potrà essere adottata nel centro nord Italia previa compilazione del modulo preaffido e con disponibilità a controllo pre e post affido. Verrà affidata vaccinata, con microchip e sterilizzata.

Per info: Luana luaki@hotmail.it

Elena marele03@gmail.com tel. 393 792 8556