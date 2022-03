Cani abbandonati, Lupa e Danko cercano una casa e affetto - Terzo Binario News

Aveva una casa e un padrone che la amava teneramente, LUPA , bellissima pastora tedesca ma lui non c’è più e i parenti, dopo averla tenuta legata per giorni, l’hanno portata in canile.

LUPA si è disperata per 3 anni in canile, sempre rinchiusa in un box da cui non poteva mai uscire,fino a quando finalmente è stata portata in un rifugio grazie ad un gruppo di madrine. LUPA é rinata: è molto, molto intelligente, umana, vuole sempre stare vicino alle persone e adora il giardino. Vive in casa tranquilla e felice del suo cuscinotto, senza sporcare, è tollerante con i gatti e con gli altri cani.Lupa è un amore con le persone, presente, intelligente, fedele ma lei vorrebbe una famiglia, una casa sua.Lupa è un’amica e una compagna dolce, bella, dall’aspetto importante, attenta, felice del rapporto con le persone.Una pastora tedesca splendida, che farebbe felice chiunque.Diamole una casa, qualcuno da proteggere e da amare.

Lupa si trova a Latina nel Lazio ma può raggiungere il Centro- Nord tramite staffetta. Roberta 3476405781 Roberta.pe9@gmail.com

Danko, nella foto grande Lupa

DANKO è uno splendido cucciolone incrocio amstaff nato 1.8.2021.

Di taglia media é estremamente buono, docile ed esuberante per via della sua età. DANKO E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA Oppure venite a prenderlo, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano. Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi) tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297, rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

Aperto tutti i giorni, tutto l’anno dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00. Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto, Codice Fiscale: 97441440159