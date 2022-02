Cani abbandonati, il segugio Charly cerca casa - Terzo Binario News

Dall’Associazione Una luce fuori dal lager del Rifugio ad Uboldo (Va) questo appello.

Charly è un simpatico segugio maschio, taglia media, di circa 4 anni. Charly viveva in un canile privato di montagna in Abruzzo dove le possibilità di uscire sono molto scarse. Come la maggior parte dei segugi ha un buon carattere. È chippato e castrato. Viene affidato in Lombardia come membro integrante della famiglia. No guardia, no serraglio, no caccia (è uno scarto di cacciatori sicuramente).

Per informazioni e adozione: 3381658329 oppure 3339521373 (se non rispondono mandate un messaggio WhatsApp) oppure una mail a canilisaronno@gmail.com