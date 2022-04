Cani abbandonati: Kyle cerca casa, Sebastian chi lo adotti anche a distanza - Terzo Binario News

KYLE, sei stato abbandonato in provincia di Salerno sulle montagne, poi sei stato catturato e buttato in un canile sperduto e lager della Campania…

Ti abbiamo tirato fuori e salvato , ma è ormai 1 anno e 2 mesi che sei in rifugio da noi , nessuno telefona e chiede di te …ANCHE SE SEI TAGLIA PICCOLA ….



KYLE è un cagnolino maschio , taglia medio piccola , pelo medio , mantello nero lucido , timido , remisssivo , di carattere buono , va d accordo con gli altri cani , con umani un Po timido con la figura maschile. Sa andare al guinzaglio .

Castrato , SANO , gli abbiamo fatto test leshmania,erlichia e filaria e sono negativi, non sporca in box.

adozione, viene affidato in Lombardia come membro della famiglia

telefono: 3381658329 oppure 3339521373

ASSOCIAZIONE UNA LUCE FUORI DAL LAGER

Rifugio ad Uboldo ( va ) Saronno

mail : canilisaronno@gmail.com

Madare sms o whattapp di presentazione.

Sebastian

Poi c’è SEBASTIAN bellissimo cucciolo tipo pastore tedesco nato 1.10.2021 tg grande Buono e socievole con tutti.

ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA. Venite a prenderlo, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi) tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297 rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM aperto tutti i giorni, tutto l’anno dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00 Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto Codice Fiscale: 97441440159