Cani abbandonati, Fragola cerca una casa • Terzo Binario News

FRAGOLA è una cagnolina femmina , ha circa 4 anni. È entrata cucciola in un canile sulle montagne della Basilicata

FEAGOLA è una taglia MEDIA, dolce, dolcissima,tenera, remissiva ,buona fragile affettuosa. E una cagnolina buona con tutti, non merita il canile.



Si lascia manipolare senza problemi, anche se all inizio è un po timida. Va al guinzaglio. È sana ,sterilizzata ,vaccinata , passeggia tranquillamente senza tirare al guinzaglio ,non sporca in box .

Si affida in Lombardia. Per informazioni e adozione chiamate il 3339521373 oppure 3381658329 (se non rispondono mandate un messaggio WhatsApp) oppure scrivete una mail a canilisaronno@gmail.com

Pubblicato domenica, 11 Settembre 2022 @ 08:00:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA