Cani abbandonati, Dorothy cerca una casa - Terzo Binario News

Dorothy fa una tenerezza infinita, alla vista di una persona andata a fare qualche scatto per noi, lei si è messa in posa proprio come una cucciola che spera fortemente di essere scelta. Che spera in un futuro.

Ha iniziato a scodinzolare e in quei pochi attimi si è presa tutte le carezze possibili. Dorothy ha degli occhi dolcissimi, nonostante tutto lei scondinzola alla vita, quella vita che finora non le ha offerto proprio nulla.

Anzi, Dorothy ha sempre dovuto lottare con tutte le sue forze per arrivare a farcela. Sappiamo poco di lei, ci hanno detto che arriva da una brutta situazione ed è poi finita ancora in un box di cemento.

Quando avrà mai pace questa cagnolina dagli occhi teneri? Dorothy è un nome di fantasia, non so realmente come si chiama. Come dei pacchi postali per lei e tanti altri purtroppo sembra che si decida spesso con molta superficialità cosa sia meglio, quando basterebbe leggere i loro occhi per capire che anche loro hanno un cuore e non sono solo microchip.

Dorothy merita senz’altro un finale migliore di quello che la vita le ha dato finora.

Ha 9 anni e ha un bel carattere. Sono sicura che riuscirebbe a riempire di gioia chiunque. È una taglia media e si affida vaccinata, chippata e sterilizzata ovunque.

Attualmente si trova in provincia di Palermo.

Per adottarla scriveteci via mail a: unacucciaperte@gmail.com o

whatsapp al: 327 184 1443