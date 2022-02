Cani abbandonati, Diana è paralizzata e ha bisogno di aiuto - Terzo Binario News

Diana è giovanissima, una cucciolona. Purtroppo dopo essere stata investita ha riportato la frattura della colonna vertebrale.

Non camminerà più… anche se io sono fiduciosa che con una bella fisioterapia qualcosa potrebbe cambiare.

Hha il controllo degli sfinteri, ciò vuol dire che i bisogni li fa da sola.



In settimana andrà in canile. Nessun cane dovrebbe andare in canile, men che meno un cane paralizzato. Vi chiedo si aiutare Diana, non me, ma Diana.

Stallo, adozione, qualsiasi cosa, pur di darle una possibilità. Grazie.

Francesca Console

3294092406 (preferibilmente whatsapp)

Associazione Anima Randagia

Catanzaro