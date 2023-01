Cani abbandonati, diamo un lieto fine alla triste storia di Snoopy • Terzo Binario News

SNOOPY non è facile raccontare la sua storia. Buttato per strada , Snoopy si era inserito in un gruppo di cani seguito da dei volontari … ma insieme ai suoi compagni di strada un brutto giorno e’ stato accalappiato per essere deportato in un canile sovraffollato e isolato . Visibilità zero. Possibilità di seguire i cani , idem : sono migliaia.

Ma di Snoopy e dei suoi compagni , dall’ altra parte dell’ Italia , qualcuno sapeva e non li ha dimenticati .. e così , dopo mesi , Una Luce Fuori dal Lager Associazione li ha presi in carico e sono arrivati al Rifugio.

Le condizioni di Snoopy sono apparse subito pesanti .. magrissimo , pieno di piaghe , ferite e vari tumori cutanei … ci sono voluti mesi per farlo rifiorire , cure , visite , interventi .. ma ora lui è rinato e si è rivelato in tutto il suo splendore .

SNOOPY ha 9 anni , ma ne dimostra meno .. allegro , sempre pronto a fare una passeggiata e a dire la sua ai cani maschi, con le femmine va d’ accordo .. se non sono troppo invadenti , e’ un bellissimo mix segugio francese , taglia media … e aspetta finalmente che qualcuno dica “ vorrei fosse il mio cane “ … ha davvero bisogno di qualcuno tutto per se’.

SNOOPY ora fisicamente sta bene , deve solo diventare un po’ più cicciottello, e’ negativo alle malattie mediterranee e alla filaria , non deve prendere nessuna medicina … deve solo ricevere tante coccole per dimenticare tutto quello che gli si è stato fatto si trova ad Uboldo , vicino Saronno , ed e’ adottabile in Lombardia .

PER INFO : telefono: 3381658329 oppure 3339521373

mail : canilisaronno@gmail.com