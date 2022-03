Cani abbandonati, Botero ed Elodie cercano casa e affetto, anche a distanza - Terzo Binario News

Sono sempre troppi i cani in cerca di padrone e di amore in tutta la penisola. Alcuni si possono adottare anche a distanza.

Botero è bello come il sole, dolce, educato, giocherellone, ha tutte le caratteristiche di un cane stupendo e nessuno ha mai chiesto di lui! Vorremmo regalargli una famiglia che lo ami come merita! Ha 3 anni circa, sanissimo. Si trova a Casale Monferrato

Per info 3489380804

Se cercate una compagna tenera, gentile, innamorata e dolcissima se desiderate donare il vostro amore ad una cagnona che ve lo restituirà triplicato misto ad adorazione e dedizione, Elodie vi aspetta. E’ una bellissima tipo maremmano, una bambola che preferisce le coccole alla ciotola di cibo, di taglia grande nata il 1. 10. 2017. Elodie è adottabile anche a distanza. Se no venite a prenderla, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi).tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

Aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17. Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto. Codice Fiscale: 97441440159