Cani abbandonati, bisogna salvare la piccola Gamora - Terzo Binario News

Lei è Gamora, piccoletta di taglia contenuta con le costoline purtroppo visibili per la magrezza e tanta tanta tristezza nel cuore.



Gamora non riesce a mangiare fra tanti, le si buttano addosso di continuo.

Chi per giocare, chi per allontanarla e lei finisce per rintanarsi in un angolo umido di box. Degli scatti rubati ci hanno permesso di conoscerla attraverso delle foto, e un video dove traspare la sua più totale mancanza ormai di lottare nei confronti di una vita che finora non gli ha dato niente. Lei davvero non ce la fa più.



È come se avesse perso fiducia in se stessa ma sopratutto nelle persone visto che ogni volta che ne vede una è solo per portare del cibo che tassativamente viene mangiato da altri. A lei rimangono sempre poche bricioline e finisce sempre per rimanere con il pancino che brontola.

Purtroppo i cani sono tanti e non ho davvero idea di quanto tempo sia passato dall’ultima volta che ha visto un cielo non a grate.

Non so da quanti anni Gamora sia in canile, so solo che sta per cedere e merita un futuro migliore. Gamora è una taglia medio contenuta, ha 5 anni e si affida vaccinata e chippata ovunque.

Attualmente si trova in Sicilia. Per adottarla scriveteci via mail a: unacucciaperte@gmail.com e vi rincontatteremo al più presto.