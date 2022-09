Cani abbandonati, aiutiamo Gialla e Neve • Terzo Binario News

Eccoci qui a presentarvi questo splendore di cagnolina di nome Gialla. La piccola arriva dalla Calabria, purtroppo è cresciuta in un rifugio insieme ai suoi fratelli e sorelle e quindi non ha mai conosciuto il mondo esterno.Gialla è giovane ha solo 1 anno e 4 mesi è una taglia media sui 20kg., bella, un pelo morbidissimo e un musino stupendo da riempire di baci.E’ regolarmente vaccinata, microcippata, sterilizzata, test leshmania ed erlichia negativi.E’ appena arrivata qui al nord in pensione in cerca di una bella famiglia.Gialla va d’accordo con gli altri cani, socievole con le persone, ok a guinzaglio.Adottabile in tutto il nord italia con seri controlli purchè disponibili a venire a prenderla. Si trova in una pensione in provincia di Novara in Piemonte.Per adozione Sabrina 3398380232 (anche messaggi whatsapp). Potete trovare il suo appello anche sulla nostra pagina fb “AMICI PER UN PELO PIEMONTE”

Gialla

NONNA NEVE, MAREMMANA, 13 ANNI, VIVE IN STRADA ED E’ IN PERICOLO. Nella foto grande.

NON AVRA’ MOLTO DA VIVERE .Neve ha vissuto tutta la vita in strada dove è tutt’ora…

Ha trovato rifugio in una casa abbandonata e da lì non si è mai allontanata perché la famiglia che abita a fianco le porta acqua e cibo.

Ora è in pericolo perché la massa che vedete in foto sta crescendo…qualche settimana fa è stata portata in clinica dove le hanno fatto tutte le analisi per capire se poteva essere operata…le analisi, in realtà, andavano bene, ma il veterinario non se l’è sentita di operarla perché la massa è peduncolata e, avendo lei altri noduli ad altre mammelle, anche se più piccoli, e formazioni a livello pancreatico…in più’, vista l’età, non se la sono sentita di operarla ed è stata riportata in strada.

Ci sono mamme che vogliono contribuire se trovassimo una clinica disposta ad operarla? Neve vive ancora sola in strada Cerchiamo per lei una famiglia…non deve morire in strada. Non avrà molto da vivere.

E’ in Basilicata. Adottabile centro nord Italia.

Elisabetta 347-5618559