Cane segregato e legato tra sporcizia: salvato ad Acilia dalle guardie zoofile Earth • Terzo Binario News

Le guardie zoofile EARTH si sono recate in un quartiere di Acilia dopo aver ricevuto una segnalazione che parlava di un cane detenuto legato in uno spazio angusto.

Quella che si è presentata ai loro occhi però era una situazione sconvolgente: un cane di taglia media segregato in uno spazio piccolo e maleodorante circondato dalle sue stesse deiezioni. Ma come se non bastasse questo, il cane era anche legato ad una inferriata e praticamente impossibilitato a muoversi.

Le guardie zoofile hanno elevato sanzioni per la detenzione del cane a catena, vietata in tutto il Lazio, per l’assenza di microchip e per l’assenza di pulizia degli spazi. Con la direzione del Dirigente Generale delle guardie zoofile Carmine Levato è stato poi eseguito il sequestro del povero animale che è stato trasferito al canile “Muratella”.

“E’ sempre una scelta difficile quella di portare un cane in canile” spiega Valentina Coppola, presidente di EARTH, “ma in casi come questo è un passo necessario per togliere l’animale da una situazione insostenibile e cercare di dargli una nuova opportunità. Ora cerca casa, aiutiamo tutti insieme a dare un lieto fine a quello che è partito come una storia dell’orrore”.