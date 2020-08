Cane cade nella fossa biologica a Canale Monterano: salvato dai Vigili del fuoco - Terzo Binario News

È caduto all’interno di una fossa biologica profonda tre metri in via della Madonnella, a Canale Monterano. Un cane – razza labradaor – non riusciva a uscire: per questo motivo, alle 22 di giovedì 27 agosto, è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Bracciano.

I pompieri, dopo aver indossato le dovute protezioni, hanno recuperato l’animale, con l’ausilio di una scala.

Il cagnolone, in buone condizioni, è stato affidato alle cure dei legittimi proprietari.