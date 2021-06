Cancello rotto, giochi per bambini ridotti a macerie: parco di Trigoria nel degrado - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Trigoria è tra i quartieri del municipio che più possono godere di ampi spazi verdi destinati a parchi pubblici. Se ne contano almeno una decina, dei quali forse due o tre sono ben manutenuti dal Servizio Giardini e quindi agibili per le famiglie.

Esiste poi una magnifica area verde, proprio vicino al parcheggio del Campus, chiamata Parco dei Compositori, a cui si accede tramite un cancello rotto, che conta quattro fontane pubbliche che buttano acqua giorno e notte da anni, con giochi per bambini ridotti ad un mucchio di macerie, cestini per i rifiuti colmi e maleodoranti. Migliaia di euro sprecati.

Camminando si incappa in bottiglie e vetri rotti di ogni genere; insieme a questo, la vegetazione alta e incolta non ne consente la fruibilità. Un parco a cui i cittadini guardano con speranza, oggi distrutto e vandalizzato, ricettacolo di incursioni notturne di ragazzetti e animali selvatici.

Realizzato dal Consorzio la Selcetta, di fatto è abbandonato da anni. Il Comune non sembra averlo preso mai in carico. Di sicuro il Servizio Giardini non interviene nella manutenzione.

Il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Andrea de Priamo che ha presentato una interrogazione urgente in data 7 giugno 2021 e Laura Pasetti, membro del coordinamento FdI Municipio IX Eur e residente nel quartiere, chiedono che si faccia finalmente luce sulle motivazioni che hanno, forse per negligenza o imperizia, portato all’abbandono del parco. Chiedono inoltre che venga ripristinato il decoro dell’area e ne venga restituito l’utilizzo alle famiglie e ai bambini residenti.

Trigoria ha bisogno di certezze e qualità.