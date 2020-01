Armati di pennelli e vernice gli operai di Stefano Marino di Santa Marinella nel Cuore hanno cancellato la scritta offensiva oltre che sgrammaticata nei confronti della Senatrice Liliana Segre.

La svastica e l’offesa apparse lungo il muro della biblioteca comunale lato via della Libertà che hanno indignato i cittadini, non ci sono più e domani è prevista una seconda mano di vernice per togliere gli ultimi residui.