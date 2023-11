Cancellata la Coppa, Tolfa e Santa Marinella volano in Promozione • Terzo Binario News

Collinari vittoriosi sul Ronciglione, i rossoblù espugnano il Maremmino

Tolfa e Santa Marinella dimostrano di aver smaltito le delusioni cocenti di Coppa Italia, visto che vincendo di slancio mantengono le posizioni di vetta nel girone A di Promozione.

I collinari hanno avuto ragione per 2-0 del Ronciglione mentre i rossoblù hanno espugnato il Maremmino battendo 2-1 il Pescia Romana.

Nell’undicesima giornata, allo Scoponi è arrivato l’undici cimino che, sebbene neopromosso, sta disputando una stagione di tutto rispetto.

E quella di domenica, per i biancorossi, è stata la quinta vittoria consecutiva – oltre che l’ottavo risultato utile di fila – che ha testimoniato la solidità dell’undici di mister Roberto Macaluso. «Diremo che la salvezza è raggiunta a fine dicembre – commenta, mantenendo un profilo basso – ora dobbiamo cavalcare l’onda. Ma oggi si ricomincia a lavorare, se si abbassa tensione non facciamo quanto dobbiamo fare. Finora ha funzionato perché il Tolfa ha giocato ogni gara come se fosse l’ultima». Sul successo di domenica: «Strameritato, tecnicamente e agonisticamente. Il Ronciglione ha giocato bene i primi 20’ del primo tempo venendo a prenderci alti, avendo visto la gara di Coppa Italia. Nel secondo tempo si è data una gran prova maturità». Ancora una doppietta del bomber Andrea Moretti (al decimo centro stagionale): al 27’ della ripresa atterramento in area per Rosati su passaggio di Nuti e trasformazione; raddoppio al 38’ su una bella iniziativa di Pomponi a destra che ha servito il centravanti, freddo davanti al portiere ospite. A legittimare il 2-0 anche una traversa e un’occasione capitata a Superchi. «Ho visto maturità e intelligenza, avendo in campo cinque under. La Coppa ha tolto energie ma per arrivare fino ai quarti forse la rosa è corta per sostenere il doppio impegno. Il margine di crescita è ampio. Domenica bel derby con il Santa Marinella ovvero la formazione più forte del campionato insieme alla Sorianese. Andremo in via delle Colonie tranquilli non come vittime sacrificali, ma con l’obiettivo di giocarcela» la conclusione di Roberto Macaluso.

Al Maremmino vantaggio del Pescia Romana sul Santa Marinella con il destro da fuori di Cavallaro. Poi rigore fallito da Abis e a questo punto è salito in cattedra il capocannoniere del girone ovvero Peppe Tabarini che a fine parziale si è liberato di tre avversari insaccando all’angolo. Lo stesso attaccante ha bissato nella ripresa, regalando il successo esterno ai rossoblù. Sorridente mister Emiliano Cafarelli: «Sono contento di risultato e partita, difficile per un avversario giovane e capace arrivata su di un campo dove palleggiare era difficile. Nonostante ciò si è fatto del nostro meglio, pur subendo l’ennesimo gol da palla inattiva e siamo stati graziati dal rigore. Tante le occasioni create e la voglia di lottare, la squadra c’è stata con la testa rispondendo alla delusione di mercoledì».

In testa alla classifica c’è il Tolfa con 24 punti, in compagnia di Palocco e Sorianese. A 23 c’è il Santa Marinella e una lunghezza sotto l’Urbetevere dei fratelli Trincia. Domenica riflettori puntati sullo stadio Fronti per il “derby mare-monti” fra Santa Marinella e Tolfa.