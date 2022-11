Canale Monterano: da centocinquanta anni Comunità • Terzo Binario News

A un secolo e mezzo dalla sua nascita, avvenuta con Regio Decreto del 13

Gennaio 1873, Canale Monterano ricorda, festeggia, celebra il percorso che l’ha resa la realtà che è oggi: un Comune di 4.200 abitanti attivo, coeso, ricco di energie che nascono dal tessuto connettivo di questo territorio e si sviluppano attraverso i suoi cittadini, il grande volontariato e l’associazionismo ormai famosi.

“I 150 anni della nuova denominazione ‘Canale Monterano’ – commenta il Sindaco, Alessandro Bettarelli – che univa indissolubilmente e per sempre la nostra storia con il nostro futuro, sono una tappa importante per la nostra Comunità, che può essere utilizzata per riflettere sulle tradizioni del passato, sui traguardi del presente e sulle prospettive future. A un secolo e mezzo dalla nascita siamo

un Comune che, attraverso l’unione dei suoi cittadini e la sinergia con gli altri enti del territorio, le le associazioni, guarda avanti con ottimismo, mai fermo su quanto realizzato in passato ma deciso sempre di più a essere un esempio, attraverso le proprie conquiste: equità, qualità della vita, sviluppo, amore per il territorio, buon vivere. Un secolo e mezzo di storia che ha fatto di questa Comunità una società fiera delle proprie tradizioni e al contempo accogliente e aperta a chi voglia

esserne parte con la condivisione, il lavoro comune, il rispetto.”

“Lavoriamo insieme – continua il Sindaco Bettarelli – affinché Canale Monterano sia un luogo sicuro per crescere, maturare e invecchiare, una porta d’accesso locale al mondo globale, con l’umanità della nostra gente e alla bellezza del nostro territorio. Un luogo dove vivere con consapevolezza il proprio futuro.”

“Tra Dicembre e Gennaio – aggiunge il Vice Sindaco, Fabrizio Lavini – una serie di iniziative

celebreranno i nostri primi 150 anni: l’Amministrazione Comune invita tutte le realtà associative locali a proporre alla nostra Comunità idee e proposte per festeggiare insieme questa tappa importante utilizzando il logo creato appositamente, che nelle prossime settimane sarà a sigillo distintivo e ricordo di questa festa. Confidiamo sul fatto che sarà davvero festa di tutti. A tal proposito è già pronta la prima manifestazione ‘DICEMBRE A MONTERANO: LE TANTE FACCE DI UN LUOGO STRAORDINARIO’, un’iniziativa realizzata con il contributo del Consiglio Regionale del Lazio e la partecipazione dell’associazionismo locale che prenderà il via il 4 dicembre. La manifestazione che apre idealmente le iniziative per celebrare i 150 anni di Canale Monterano, la molla per conoscere e visitare il nostro paese anche a Dicembre.”

Pubblicato domenica, 20 Novembre 2022 @ 21:20:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA