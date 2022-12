Canale Monterano compra locale • Terzo Binario News

Prima la crisi sanitaria del Covid-19, poi quella internazionale con la

guerra in Ucraina e il rialzo dei prezzi delle materie prime ed energetiche hanno determinato una serie di conseguenze sociali ed economiche che devono essere fronteggiate non solo con le misure adottate dalle Istituzioni, sia centrali che locali, ma anche con il senso civico cui è richiamata l’intera Comunità. Per questo l’Amministrazione Comunale di Canale Monterano ha promosso quest’anno una campagna pubblicitaria dallo slogan “Compra locale”.

"Come Amministrazione Comunale – afferma il Sindaco di Canale Monterano

Alessandro Bettarelli – abbiamo sentito la necessità di stare al fianco dei negozi di vicinato, per sostenere il tessuto economico del nostro territorio colpito maggiormente in questi ultimi due anni rispetto alla grande distribuzione e al commercio online con una campagna comunicativa ad hoc, il cui messaggio speriamo sia recepito”.

"È importante ricordare come le attività commerciali di prossimità, i nostri

negozianti, i ristoratori, i piccoli artigiani, assolvono ad una fondamentale funzione economica e sociale, garantendo un servizio prezioso a tutta la Comunità, perché mantengono vivono e presidiato il paese – aggiunge il Vice Sindaco con delega alle Attività Produttive Fabrizio Lavini – e per questo abbiamo voluto creare un logo che ricorda quanto sia importante “comprare locale” e donare ai nostri esercenti shopper in carta che lo riportano da dare ai propri clienti nel periodo delle festività natalizie.”

L'obiettivo della campagna, che s'inquadra nelle iniziative per celebrare il 150°

anniversario della nascita del Comune di Canale Monterano, è quello di richiamare

l’attenzione dei consumatori sull’importanza di preferire per gli acquisti di Natale le attività di prossimità, come alimentari, bar, ristoranti e piccoli negozi che contribuiscono ogni giorno con la loro presenza a tenere vive le strade e i centri storici non solo di Canale e Montevirginio, ma dell’intero territorio.

