Canale Monterano: al via i lavori Enel nel centro storico - Terzo Binario News

“I cittadini del centro di Canale ricorderanno ancora i distacchi di corrente, intorno l’ora di pranzo, della scorsa estate. Per evitare che la cosa si ripetesse nella successiva, l’Amministrazione Comunale aveva chiesto ad Enel un intervento che mettesse fine definitivamente al problema, molto spiacevole soprattutto per gli esercizi commerciali e, in primis, per bar e ristoranti”. Così il Comune di Canale Monterano in una nota.

“Fatte le valutazioni del caso, Enel aveva deciso di intervenire con un’operazione importante, finalizzata alla sostituzione dell’intera linea interrata che unisce la cabina di Canale Centro su Via dei Monti a quella del Ghetto, nella via omonima. Non saranno lavori semplici perché riguarderanno la parte più centrale e nevralgica del paese, con le problematiche di viabilità e parcheggi che conosciamo bene, ma questo era il momento giusto per affrontare il problema”.

“I lavori sono partiti ieri in Via dei Monti e si sposteranno nelle prossime settimane nelle vie oggetto del tratto di cavidotto ammalorato da sostituire: via Turati, Piazza del Comune, via I Maggio, corso della Repubblica, via Don Giovanni Vivenzi e via del Ghetto. Relativamente alla durata dei lavori molto dipenderà da cosa gli scavi troveranno alla profondità necessaria per la posa dei cavi, visto che quella zona del paese alterna fasce di terra morbida a pietra molto dura.Crediamo che i cittadini comprenderanno la necessità di intervenire per risolvere un problema annoso e mostreranno pazienza e collaborazione”.