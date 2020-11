Canadair in avaria ammara sul lago di Bracciano, intervento dei pompieri - Terzo Binario News

Ieri 4 novembre verso le ore 10:30 circa, la sala operativa contatta i Vigili del Fuoco di Bracciano per un’assistenza ad un Canadaiar in difficoltà.

I piloti del velivolo, durante le operazioni di addestramento notano un avaria e decidono di ammarare sul lago di Bracciano. I VVF subito intervenuti con il gommone, varato dal museo dell’aeronautica di Vigna di Valle, hanno subito raggiunto il Canadair fermo a circa 200 metri dalla riva. Dopo essersi sincerati sulle condizioni dell’equipaggio, hanno accompagnato a bordo i tecnici giunti sul posto da Ciampino.

Vigili del fuoco di Bracciano hanno assistito per tutta la durata delle operazioni di ripristino del guasto i piloti e la squadra di meccanici, in modo da farli operare in totale sicurezza. Una volta ripristinato lo stato dei fatti, il Canadair ha ripreso il volo alla volta di Ciampino.