Campo Testaccio, in Assemblea Capitolina la mozione per mantenere la competenza dell’impianto al Dipartimento Sport - Terzo Binario News

Verrà presentata a breve in Assemblea Capitolina la mozione n. 289/2020 che prevede l’impegno affinché la competenza gestionale di Campo Testaccio resti in carico al Dipartimento Sport e Politiche Giovanili e affinché vengano avviate tutte le procedure necessarie per la riapertura degli spazi al pubblico, ad uso sportivo, nel minor tempo possibile. Questo quanto riferito da una nota del Comune.

Va ricordato che la zona in questione, nel 2006, era stata inserita nel PUP – Piano Urbano Parcheggi e, a tal ragione, erano iniziati dei lavori di scavo per realizzarne un parcheggio sotterraneo. Con una delibera di Assemblea Capitolina del 2017 è stata disposta invece l’espunzione dell’intervento e si è espressa, così, la volontà di rispettarne il valore storico riattribuendone una rilevanza ad uso sportivo. Nel 2018, a tal motivo, si è proceduto con la bonifica del verde infestante la zona, la rimozione di insediamenti e accampamenti abusivi e, negli ultimi mesi, si è completata la sua messa in sicurezza con il riempimento parziale delle buche e la copertura del fognolo scoperto.

In un primo momento, nell’ottica della nuova classificazione degli impianti sportivi di Roma Capitale, si era valutata la possibilità di cedere l’area al I Municipio, così come da quest’ultimo richiesto più volte. L’Assemblea Capitolina ha però ritenuto opportuno, visto il valore storico dell’impianto e la volontà cittadina sempre espressa in questi anni, mantenere una competenza di Campo Testaccio di tipo dipartimentale.

Diverse realtà imprenditoriali hanno manifestato, infine, la volontà di investire sullo storico impianto sportivo, l’Amministrazione è in fase di disamina delle differenti proposte. La conferma della competenza gestionale di Campo Testaccio al Dipartimento, è importante sottolinearlo, non determinerà alcun ritardo nella restituzione degli spazi alla cittadinanza ma, anzi, ne accelererà la realizzazione.