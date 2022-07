Campo estivo a Bassano Romano, iscrizioni aperte alla Parrocchia San Francesco di Cerenova • Terzo Binario News

Esperienza di una settimana presso il Monastero di San Vincenzo di Bassano, dal 29 agosto al 4 settembre

La Parrocchia San Francesco d’Assisi è pronta a tornare con un’iniziativa sempre molto attesa dai fedeli: il Campo Estivo!

“Bene, ci siamo – scrive il gruppo parrocchiale sul proprio sito internet – l’attesa è finita! L’esperienza che da tempo aspettavamo sta per tornare. Si parte per il Campo Estivo! Vi aspettiamo numerosi per riprenderci un po di quella normalità che in questi anni abbiamo perso e vivere insieme un’esperienza di crescita e divertimento che non si dimenticherà facilmente. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare telefonicamente la Parrocchia, mentre se siete già sicuri di partire vi aspettiamo tutti i sabati mattina dalle ore 09:30 alle ore 12:30”.

Il Campo Scuola della Parrocchia San Francesco D’Assisi, prevede una settimana, dal 29 agosto al 4 settembre, presso il Monastero San Vincenzo di Bassano Romano, in Provincia di Viterbo. L’iniziativa è rivolta ai nati tra il 2008 e il 2014. Per informazioni chiamare il numero 3895464830