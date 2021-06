Campo a Borgo San Martino, il Granarone ci pensa - Terzo Binario News

Torna d’attualità dopo anni il tema del campo sportivo a Borgo San Martino.

Il club di Andrea Lupi, infatti, ha il desiderio di realizzare l’impianto da gioco nella frazione cerite.

Sembra che le intenzioni della società giallonera abbiamo suscitato interesse al Granarone e a giorni potrebbe esserci un incontro per valutarne le condizioni.

Siamo solo all’inizio di quello che per la famiglia Lupi è un sogno, quello di regalare al territorio un campo da calcio e farne un centro per tutti. <Siamo pronti a un dialogo – riferisce Lupi – e già il fatto di poterci confrontare con le istituzioni è un passo in avanti.

Chiamandoci Borgo San Martino vorremo avere una sede nostra, un impianto che sia il punto di riferimento per la zona.

Le nostre ambizioni non sono unicamente relative alla prima squadra, ma culliamo il desiderio di costruire scuola calcio e settore giovanile .

Del resto , al di là dei nostri interessi sportivi, avere un campo da calcio in un territorio molto vasto che sta crescendo nei numeri, ha molteplici significati.

Socialità, cultura e aggregazione, elementi fondamentali per offrire agli abitanti una struttura importante e non lasciarli soli>>. Diversi imprenditori di Borgo San Martino sono pronti a perorare la causa dando il loro contributo.