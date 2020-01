Campidoglio, Amministrazione garantirà piena accessibilità dei seggi elettorali il 29 marzo - Terzo Binario News

Il 29 marzo 2020 avranno luogo le consultazioni referendarie. Nello stesso giorno è prevista anche l’Acea Run Rome The Marathon. Impegno dell’Amministrazione è quello di garantire piena accessibilità dei seggi elettorali ai cittadini che vorranno recarsi alle urne.

Nei prossimi giorni è stata organizzata in Campidoglio una riunione con tutti gli uffici, enti interessati e con gli organizzatori della Maratona al fine di individuare le strategie operative migliori per garantire la piena accessibilità dei seggi, la regolare realizzazione delle consultazioni e consentire il normale svolgimento della Maratona di Roma Acea Run Rome The Marathon.

Si ricorda che fino a marzo si terranno diverse giornate dedicate all’allenamento in vista della gara podistica con il contributo di trainer specializzati. La partecipazione è gratuita, calendari e prenotazioni sono disponibili al link: https://www.runromethemarathon.com/allenamento/

Le iscrizioni per la manifestazione sportiva sono ancora aperte e disponibili al link: https://www.runromethemarathon.com/