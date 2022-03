Campi elettromagnetici e 5G, incontro divulgativo on line con Arpa Lazio - Terzo Binario News

Martedì 22 marzo, dalle 9 alle 13, si terrà un webinar organizzato dall’ARPA Lazio e dedicato a campi elettromagnetici e 5G.

Il webinar prevede l’intervento di rappresentanti del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA), del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e del mondo universitario italiano: i relatori affronteranno la problematica attuale dello sviluppo della rete 5G in relazione a quelle che sono le caratteristiche tecniche innovative della nuova generazione tecnologica e all’impatto che le stesse avranno nelle procedure operative di valutazione dell’esposizione CEM che verranno adottate dalle Agenzie Ambientali e in generale dagli Enti deputati al controllo.

Per quanto le tematiche trattate siano specificamente tecniche, gli interventi cercheranno di avere un taglio divulgativo e accessibile anche ai non addetti ai lavori: la partecipazione è quindi aperta non solo ai tecnici ambientali che operano nel settore CEM ma anche ad amministratori locali, studenti e privati cittadini con il desiderio di approfondire una tematica complessa e delicata.

Per maggiori informazioni e per registrarsi: https://www.arpalazio.it/news/-/asset_publisher/sTJHmov8JKKB/blog/id/180697