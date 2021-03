Campetto inagibile in via Firenze a Ladispoli: "Evitiamo un altro caso Lombardi" - Terzo Binario News

Alcuni cittadini hanno scritto alla Redazione per evienziare il gradi di pericolosità del campetto di via Firenze, che peraltro si affaccia proprio sotto le finestre del Comune di Ladispoli.

Sono stati applicati i nastri di interdizione ma come si vede, entrare è un gioco da ragazzi.

La segnalazione è rivolta in particolare a palazzo Falcone: “Si faccia in modo che nessuno entri in quell’impianto, almeno si evita un episodio come quello capitato al campo Lombardi dove un giovane è entrato sul terreno dismesso ferendosi gravemente”.

