Camper rubato a una famiglia danese, Roma Capitale lo ritrova a Torbellamonaca - Terzo Binario News

Si era allontanata per poco tempo, la coppia di nazionalità danese con due figli piccoli di 1 e 3 anni, lasciando il camper in sosta nelle adiacenze del Centro Commerciale Roma Est nel quartiere di Ponte di Nona, quando, di ritorno nel parcheggio, non ha più trovato quella che di fatto era la propria casa.

Sono stati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, dell’Unità SPE (Sicurezza pubblica ed emergenziale) che, nelle prime ore del pomeriggio, dopo aver raccolto la denuncia e attivato immediatamente le ricerche per rintracciare il mezzo, si sono adoperati per fornire assistenza alla famiglia, acquistando loro cibo e vestiti in attesa del rintraccio della propria “casa mobile”.

Di poco fa il ritrovamento del mezzo da parte delle pattuglie dell’Unità SPE, in collaborazione con i caschi bianchi del VI Gruppo Torri , che hanno rinvenuto il camper in zona Casilina, in prossimità del quartiere di Tor Bella Monaca.

Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso.