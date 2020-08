Campagnano: chiusura momentanea per la caserma dei vigili del fuoco - Terzo Binario News

La nota del Comune: “Il personale è stato spesso ospite di un ristorante della zona, in cui è risultato contagiato un cameriere”

“Il comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha disposto precauzionalmente e in via temporanea la chiusura della caserma di Campagnano di Roma. Il personale è stato spesso ospite di un ristorante della zona, in cui è risultato contagiato un cameriere”. Lo ha riferito il Comune in una nota.

“Pertanto, per prudenza ed evitare rischi per la salute di operatori e cittadini, è stata disposta la misura più restrittiva.Tutti i Vigili saranno sottoposti, già da questa mattina, ai test e sono sostituti dai colleghi di altri distaccamenti”.

“Alcuni sono già presso le strutture del Sistema Sanitario Regionale. Si precisa che al momento non è stato riscontrato alcun caso di positività”.

