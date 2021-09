Cammino Inclusivo al Faggeto di Allumiere - Terzo Binario News

L’Amministrazione Comunale e l’Associazione Culturale Il Cammino dell’Allume hanno presentato l’iniziativa Cammino inclusivo e giornata della solidarietà, realizzata domenica 5 settembre, con una bella passeggiata all’interno del monumento naturale del Faggeto cui sono seguiti il pranzo sociale presso i giardini di Piazza Chigi e un pomeriggio di giochi e divertimenti.

“Speriamo di poter riproporre giornate come questa che hanno il merito di promuovere il territorio, la sua bellezza e la sua storia, ma anche di stimolare la collaborazione tra diverse realtà che sul territorio esistono e lavorano con entusiasmo, prima tra tutte proprio la nuova Associazione il Cammino dell’Allume – dichiara l’assessore Enrico Fracassa – che si è fatta promotrice di questa bella iniziativa”.

Un ringraziamento va quindi a tutti coloro che hanno contribuito alla bella iniziativa: alla Cooperativa Alfa che ha preparato e offerto il pranzo sociale, ad Augusto Amici, preziosa e appassionata guida alla scoperta della storia di Allumiere vista da vicino tra i sentieri del faggeto, all’Associazione S13 per i giochi e l’animazione del pomeriggio, a Museo Civico e Biblioteca Comunale per i Laboratori didattici e per la disponibilità nel supporto alla realizzazione dell’iniziativa, alla Gruppo Comunale di Protezione Civile per la presenza e l’aiuto costante, all’assessorato alla cultura e alle pari opportunità di Brunella Franceschini e al sindaco Antonio Pasquini che hanno appoggiato e promosso l’idea del cammino inclusivo.

“Mi sia concesso un ringraziamento particolare per la partecipazione alle case famiglia Casa Aurora e La Repubblica dei Ragazzi, al Gruppo Allumiere UNITALSI e a tutti gli altri partecipanti che hanno creduto in questa giornata che si sono divertiti con noi- conclude Fracassa- augurando all’Associazione il Cammino dell’Allume di continuare a mantenere la positività e l’energia che ha dimostrato e invitando tutti a partecipare alle loro prossime iniziative Bimbi in Trekking il 19 settembre e Donne in Trekking il 10 Ottobre”.