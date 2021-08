Camion si incastra sulla Salaria, danni al ponte - Terzo Binario News

Intorno alle 10.30 l’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale del III gruppo Nomentano in Via Salaria, all’altezza di via Castiglion Fiorentino, per un camion che incastrandosi ha danneggiato parte del ponte che permette l’inversione di marcia.

Gli agenti hanno provveduto a chiudere la strada in direzione Roma per garantire la sicurezza del traffico veicolare. Sul posto i vigili del fuoco. Non ci sono stati feriti.

Nella nota dei Vigili del Fuoco si specifica che “sono intervenuti per rimozioni parti pericolanti e verifica del ponte di Via Salaria nei pressi di Villa Spada, a seguito dell’urto causato da un camion che trasportava un mezzo di movimento terra.

Il Funzionario VVF di guardia ha interdetto il traffico veicolare e pedonale del ponte coinvolto dall’incidente ed, in via temporanea, la corsia in entrata a Roma di Via Salaria. Oltre al Funzionario, sul posto sono intervenute APS 6A e AS/6 di Nomentano.