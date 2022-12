Camion contro una casa al Portuense: pompieri sul posto per la stabilità dell'edificio • Terzo Binario News

Il mezzo ha perso il freno e si è fermato addosso all’abitazione

Alle ore 9,35 la Sala Operativa ha inviato via Benvenuto Griziotti n. 55, a Roma, la squadra VVF di Monte Mario (8/A) con al seguito l’auto gru ed il funzionario di guardia, per verifica stabilità di una palazzina dopo che un mezzo pesante in sosta,sfrenandosi ha impattato su una struttura abitativa.

Nessuna persona è rimasta coinvolta ,necessarie diverse ore di lavoro da parte dei soccorritori vvf affinchè venisse rimosso il camion.

Personale di Roma Capitale sul posto.